«Союз» успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb

После запуска с космодрома Байконур с помощью росийской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат», все 34 британских космических аппарата системы связи OneWeb успешно выведены на целевую орбиту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы «Роскосмоса».

Есть отделение всех 34 космических аппаратов, — сообщили в государственной корпорации.

Старт ракеты со спутниками состоялся 14 сентября в 21:07 по московскому времени развоз спутников по орбите разгонным блоком «Фрегат» занял 3 часа 45 минут. При этом отделение последней группы спутников происходило вне зоны действия российских наблюдательных средств, потому подтверждение об успехе появилось с задержкой.

Это 15-й пуск российских космических ракет с начала 2021 года. Всего, по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, до конца года предполагается совершить 29 запусков.

Кроме того, данный запуск является сотым по счёту для разгонного блока «Фрегат». Его первый полёт состоялся в феврале 2000 года.

Компания OneWeb намерена развернуть к концу 2022 года группировку из 648 спутников, что позволит обеспечить широкополосный доступ в Интернет для пользователей по всему миру.

Ранее стало известно, что РФ установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд.