Российский космический пилотируемый корабль «Союз МС-19» с космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также с астронавтом NASA Марком Ванде Хаем расстыковался с МКС, трансляцию посадки ведёт госкорпорация «Роскосмос».

Команда на расстыковку была дана в 10:19 мск, после чего «Союз МС-19» отстыковался от модуля «Рассвет» и начал движение от станции.

По сообщениям Роскосмоса, посадка спускаемого аппарата корабля должна произойти в 14:28 по московскому времени в 147 км от казахстанского города Жезказган.

Дубров и Ванде Хай прибыли на МКС 9 апреля прошлого года на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким, который вернулся на Землю осенью.

Ранее трое космонавтов, выпускников МГТУ имени Баумана, — Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков — прибыли на МКС. У экипажа запланировано до семи выходов в открытый космос, точное количество пока неизвестно. Возвращение «Союза МС-21» запланировано на 30 сентября.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявил, что США настроены на дальнейшее продолжение сотрудничества с Россией по программе МКС, однако Роскосмос не может игнорировать их враждебные действия.