https://static.news.ru/photo/79ec38de-dfd0-11e9-b122-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Космический корабль «Союз МС-15» успешно провёл сближение с Международной космической станцией (МКС) и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда». Всё прошло в автоматическом режиме.

Примерно в 00:45 26 сентября планируется открытие люка и переход экипажа на станцию, сообщает РИА Новости .

Впервые с 2015 года на МКС одновременно окажутся девять человек вместо привычных шести. В настоящий момент перехода на МКС ожидает прилетевший с Земли первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Ранее News.ru сообщал, что корабль «Союз МС-15» вышел на орбиту и взял курс на МКС. В экипаж, кроме россиянина Олега Скрипочки и американки Джессики Меир, входит космонавт ОАЭ. Он проведёт на станции восемь дней, после чего вернётся на Землю.