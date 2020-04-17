Космос

«Союз МС-15» с экипажем МКС совершил успешную посадку в Казахстане

09:21, 17 апреля 2020
Фото: Roscosmos

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» приземлился в казахской степи.

Посадка произошла в 147 километрах от города Жезказган. На Землю спустились российский космонавт Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. На станции продолжат работу космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Командиром Международной космической станции вместо Скрипочки стал астронавт NASA Крис Кэссиди.

Как писал NEWS.ru ранее, в связи с пандемией коронавируса на Земле регламент встречи космонавтов изменён. В частности, число специалистов, участвующих в организации посадки, ограничено. Все они предварительно прошли тестирование на COVID-19.

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