«Союз МС-15» с экипажем МКС совершил успешную посадку в Казахстане

https://static.news.ru/photo/1a1b57a0-8075-11ea-9795-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» приземлился в казахской степи.

Посадка произошла в 147 километрах от города Жезказган. На Землю спустились российский космонавт Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. На станции продолжат работу космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Командиром Международной космической станции вместо Скрипочки стал астронавт NASA Крис Кэссиди.

Как писал NEWS.ru ранее, в связи с пандемией коронавируса на Земле регламент встречи космонавтов изменён. В частности, число специалистов, участвующих в организации посадки, ограничено. Все они предварительно прошли тестирование на COVID-19.