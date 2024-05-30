«Союз-2.1а» вывел на орбиту грузовой корабль для полета на МКС Роскосмос: ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-27»

Стартовавшая с Байконура ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-27», который отправится на МКС, сообщили в Роскосмосе. На сайте госкорпорации уточнили, что его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли в штатном режиме.

Это восьмой пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, в том числе четвертый — с Байконура и второй — с кораблем «Прогресс». Для «Союза-2.1а» данный полет стал 68-м, для кораблей семейства «Прогресс» — 180-м в истории (из них 91 — к МКС), — говорится в сообщении.

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов проконтролировал подготовку и запуск грузового корабля. Стыковка «Прогресса МС-27» к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС ожидается 1 июня в 14:47 мск. На станции корабль ожидает экипаж 71-й длительной экспедиции. Речь идет о космонавтах Олеге Кононенко, Николае Чубе и Александре Гребенкине, а также об астронавтах NASA Мэттью Доминике, Майкле Барратте, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.

В Роскосмосе ранее оценили сроки использования МКС. По словам исполнительного директора госкорпорации Сергея Крикалева, Россия будет использовать Международную космическую станцию до 2028 года. Однако возможно продление, если появится целесообразность.