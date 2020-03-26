https://static.news.ru/photo/bc832dd8-6f8b-11ea-af24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Центр управления полётами (ЦУП) разработает ряд мер, чтобы обеспечить контроль над российским сегментом Международной космической станции (МКС) в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Как передаёт ТАСС, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписал приказ, который обязывает ЦУП на случай карантина подготовить две резервные сокращённые смены, которые будут работать в удалённом режиме.

Роскосмос не стал переносить возвращение членов экипажа МКС на Землю, намеченное на 17 апреля, передавал NEWS.ru. Однако космонавтам может помешать карантин в Казахстане. Свою миссию на МКС скоро завершит 62-я долговременная экспедиция, состоящая из американских бортинженеров Джессики Меир и Эндрю Моргана, а также российского командира экипажа Олега Скрипочки.

26 марта число выявленных в мире случаев заражения коронавирусом превысило 500 тысяч человек. Более 22 тысяч заболевших скончались.