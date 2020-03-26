Центр управления полётами (ЦУП) разработает ряд мер, чтобы обеспечить контроль над российским сегментом Международной космической станции (МКС) в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
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Роскосмос не стал переносить возвращение членов экипажа МКС на Землю, намеченное на 17 апреля, передавал NEWS.ru. Однако космонавтам может помешать карантин в Казахстане. Свою миссию на МКС скоро завершит 62-я долговременная экспедиция, состоящая из американских бортинженеров Джессики Меир и Эндрю Моргана, а также российского командира экипажа Олега Скрипочки.
26 марта число выявленных в мире случаев заражения коронавирусом превысило 500 тысяч человек. Более 22 тысяч заболевших скончались.
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