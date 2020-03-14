Россия и Китай создали рабочую группу для обсуждения возможности взаимодействия при создании баз на Луне. Это может быть одна база, или несколько рядом расположенных.
Об этом
Собеседник агентства отметил, что разговор о базах зашёл, поскольку обе стороны собираются в ближайшие годы отправить на спутник Земли свои посадочные аппараты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов рассказал: NASA предлагает размещать совместную американо-российскую окололунную станцию на гало-орбите, с чем не согласны россияне. Стороны разошлись во мнениях относительно оптимальной орбиты для будущей станции.
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