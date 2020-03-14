https://static.news.ru/photo/ba3888fc-6590-11ea-9fc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Россия и Китай создали рабочую группу для обсуждения возможности взаимодействия при создании баз на Луне. Это может быть одна база, или несколько рядом расположенных.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что разговор о базах зашёл, поскольку обе стороны собираются в ближайшие годы отправить на спутник Земли свои посадочные аппараты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов рассказал: NASA предлагает размещать совместную американо-российскую окололунную станцию на гало-орбите, с чем не согласны россияне. Стороны разошлись во мнениях относительно оптимальной орбиты для будущей станции.