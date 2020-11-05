СМИ: часть Луны нашли на орбите Марса

https://static.news.ru/photo/a0a64c9e-1f71-11eb-86a6-fa163e074e61_660.jpg Марс Фото: NASA/wikimedia.org

Один из астероидов, находящихся на одной орбите с Марсом, вполне может быть фрагментом, отколовшимся в свое время от единственного естественного спутника Земли — Луны. В этом уверены астрономы, изучавшие спектральные параметры нестандартного космического объекта.

Речь идёт о «камне» 101429 (1998 VF31). Он является так называемым троянским астероидом — небольшим небесным телом, попавшем в гравитационно-сбалансированные области на околосолнечных орбитах планет — точки Лагранжа. Они находятся на 60 градусов впереди и позади планет, передаёт журнал Icarus.

Спектр астероида 101429 (1998 VF31) почти полностью совпадает с теми частям Луны, где есть обнажённые коренные породы, — таким как внутренние части кратеров и горы, — рассказал один из участников проекта Галин Борисов.

На данный момент Солнечной системе зарегистрировано 7681 подобных объектов. Из них 7642 расположены на орбите Юпитера. Девять «троянцев» есть и у Марса. Все они, кроме 101429, входят в так называемое семейство Эврики, в которым, в свою очередь, относят астероид 5261 Эврика и группу отколовшихся от него каменистых тел.

Кроме того, по всей видимости, наша Галактика буквально кишит планетами-бродягами, гравитационно не связанными с какой-либо из звёзд. Как Земля, к примеру, связана с Солнцем. Польские астрономы из Астрономической обсерватории Варшавского университета предоставили первые доказательства существования таких небесных тел в Млечном Пути. Западные учёные объявили об открытии самой маленькой из обнаруженных на сегодняшний день одиночных планет. Новый объект был открыт благодаря OGLE — 1,3-метровому телескопу, расположенному в обсерватории Лас Кампанас, в Чили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научные достижения позволяют астрономам заглядывать в отдалённые уголки Вселенной, открывать и изучать новые планеты. Американские учёные решили взглянуть на космическое пространство с другой точки зрения и составили список экзопланет, откуда потенциальные наблюдатели могли бы увидеть Землю.