Смерть от астероида не миф: астроном призвала все страны следить за небом Астроном Рублева призвала создать международную систему мониторинга опасных астероидов

Фото: pixabay.com

Астероидно-космическая опасность не миф, он существует , но системы прогнозирования опасных сближений пока нет. Об этом сообщила в интервью РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева. она отметила, что подобная система должна работать на международном уровне. Кроме того, она рассказала, что появление определенных астероидов в принципе невозможно предсказать.

Падение Челябинского метеорита показало, что это вполне реально, что проблема астероидно-кометной опасности существует. <...> Для того, чтобы строить какие-то прогнозы, нужна система мониторинга, но ее пока нет, — сказала Рублева.

Она уточнила, что из всей массы пролетающих мимо Земли космических объектов опасными следует считать те, которые оказываются от планеты на меньшем расстоянии, чем Луна. При этом особо опасными могут быть тела, летящие со стороны Солнца. Их появление предсказать просто невозможно.

Астроном отметила, что специалистов очень беспокоит этот аспект и они стараются «восплнить пробел». Рублева выразила уверенность, что программа по созданию системы мониторинга опасных объектов должна быть международной и объединять ученых и оборудование разных стран, чтобы иметь полную объективную картину.

Ранее в NASA сообщили, что число сближающихся с Землей астероидов превысило отметку в 30 тысяч. Все они отслеживаются Координационным центром Европейского Космического Агентства по околоземным объектам (NEOCC) и Центром NASA по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS).

По информации ученых, все эти космические объекты представляют потенциальную опасность для Земли, столкновение с ними грозит планете глобальной катастрофой. Астероиды находятся на расстоянии порядка 45 млн километров от орбитального пути Земли, при этом из 400 вновь обнаруженных объектов 50 имеют ширину более 140 метров. Небесное тело подобного размера способно уничтожить целый город. Кроме того, один из астероидов имеет ширину более одного километра.