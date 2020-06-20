Сильный ветер помешал запуску ракеты Vega с 53 спутниками

https://static.news.ru/photo/9ae6897a-b2db-11ea-a81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arianespace/twitter.com

Запуск европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту отложен из-за сильного ветра. Об этом заявили в корпорации Arianespace.

Старт ракеты срывается по причине неблагоприятной погоды уже во второй раз. Первоначально её запуск с космодрома Куру во Французской Гвиане был запланирован на 18 июня. Однако из-за ветра старт перенесли на 20-е.

Новая дата запуска пока не определена. В корпорации отметили, что она будет объявлена «по возможности быстро, с учётом погодной ситуации», передаёт ТАСС.

Старт Vega должен стать первым после перерыва в работе Куру в связи с пандемией коронавируса. Продолжительность миссии составит около двух часов. Ракета должна вывести на орбиту Земли спутники из 13 стран.

Ранее NEWS.ru писал, что российские специалисты на космодроме Куру удаляют остатки токсичного топлива, которое вытекло из разгонного блока «Фрегат». Он предназначался для запуска в марте на ракете-носителе «Союз-СТ-А» спутника ОАЭ Falcon Eye-2. Старт перенесли, когда у разгонного блока обнаружилась другая проблема. «Фрегат» заменили на запасной, однако запуск перенесли на октябрь 2020 года из-за пандемии.