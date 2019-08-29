https://static.news.ru/photo/90234f88-ca64-11e9-a360-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Аварийная сигнализация сработала в американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом специалистам подмосковного Центра управления полётами (ЦУП) сообщил российский космонавт Алексей Овчинин.

По его словам, система тревоги была активирована из-за высокого содержания кислорода в российском модуле «Звезда», передаёт РИА Новости . Чтобы дать ему перемешаться в воздухе станции, было принято решение временно прекратить наддув атмосферы из баков грузового корабля «Прогресс МС-12».

Как заявили в Роскосмосе, угрозы станции и экипажу в результате инцидента нет.

Экипаж проанализировал ситуацию и принял необходимые меры. Сейчас обстановка на МКС штатная, — цитирует сообщение ведомства ТАСС .

Ранее News.ru писал, что российские члены экипажа МКС намерены демонтировать и отправить на Землю один из внешних элементов корабля «Союз». Это необходимо для проведения работ по продлению его ресурса.