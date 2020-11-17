Шойгу проверил ход подготовки к пуску «Союза-2»

https://static.news.ru/photo/e778706a-28d7-11eb-9b63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил космодром Плесецк. Министр проверил, как идёт подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2».

С докладом перед Шойгу выступил главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин, передаёт пресс-служба Минобороны. Глава ВКС сообщил, что ракету-носитель запустят 24 ноября. «Союз-2» выведет на орбиту блок спутников. В настоящее время боевой расчёт Минобороны завершает операции по подготовке ракеты к установке на стартовом комплексе.

Трёхступенчатый «Союз-2» позволяет выводить космические аппараты на околоземные орбиты разных высот. Первый запуск ракеты-носителя этого типа осуществили в ноябре 2004 года. 24 ноября аппарат выведет на орбиту три спутника из низкообритальной системы «Гонец-Д1М». Спутники этой группировки обеспечивают связь и передачу данных в труднодоступных районах России, в том числе на территории Крайнего Севера.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в конце февраля 2021 года ракета «Союз-2.1б» выведет на орбиту спутник «Арктика-М», который будет осуществлять мониторинг климата и состояния окружающей среды в Арктическом регионе.