Семья Сергея Королёва пригласила в Москву Илона Маска

https://static.news.ru/photo/ac9563a4-c37e-11ea-9f30-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: NASA/Global Look Press

Внук советского учёного и конструктора Сергея Королёва Андрей рассказал о звонке от основателя компании SpaceX Илона Маска.

По словам Андрея, семья написала предпринимателю после успешного запуска корабля Crew Dragon на орбиту Земли. Через некоторые время с ними связался секретарь Маска и сообщил, что тот готов пообщаться с ними по видеосвязи.

Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень весёлый, очень позитивный человек, мы много смеялись, — сказал « Звезде » внук Королёва.

Он отметил, что Маск с большим уважением относится к памяти Сергея Королёва и считает его одним из величайших инженеров своего времени.

Кроме того, семья Королёва поздравила бизнесмена с успешным запуском и пригласила в Москву, чтобы «показать исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно». В свою очередь, Маск пригласил их посетить один из следующих запусков.

Ранее Илон Маск рассказал о том, что пообщался с семьёй советского учёного и конструктора Сергея Королёва, писал NEWS.ru.