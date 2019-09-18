Многолетние исследования планеты Сатурн показывают, что концентрация окружающих небесное тело колец уменьшается со временем.
Кольца вокруг планеты-гиганта начали формироваться около 100–200 млн лет назад. При этом возраст самого Сатурна составляет 4,5 млрд лет. Астрономы успешно изучали кольца с помощью мощных телескопов и орбитальных станций, несмотря на удалённость планеты-гиганта от Земли.
Последние наблюдения, как пишет
Первые свидетельства происходящих с Сатурном процессов были получены ещё в 80-е годы прошлого столетия. Тогда учёные зафиксировали так называемый кольцевой дождь — частицы льда вытягивались из колец на поверхность планеты под действием гравитации.
Как ранее сообщал News.ru, представитель NASA заявил, что учёные на протяжении 13 лет ошибочно называли Плутон планетой-карликом. На самом деле небесное тело является полноценной планетой.