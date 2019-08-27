https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Центр Хруничева и американская корпорация Boeing договорились о продлении срока эксплуатации функционально-грузового блока «Заря» Международной космической станции (МКС). Это модуль российского сегмента, построенный при финансировании США.

Соглашение о продлении контракта стороны подписали на авиакосмическом салоне МАКС-2019. Представители компаний отметили, что партнёрство является масштабным международным проектом, который имеет решающее значение для освоения космоса.

Центр Хруничева будет по мере необходимости обновлять оборудование и выполнять работы по модернизации конструкции вплоть по 2024 года, передаёт РИА Новости .

Функционально-грузовой блок «Заря» был успешно запущен с космодрома Байконур в 1998 году на ракете-носителе «Протон». Он стал первым модулем МКС. Предыдущий контракт по продлению его эксплуатации после 15 лет работы на орбите был подписан в 2013 году.

Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин поддержал идею создания Национального космического центра. Центральный инженерный офис Роскосмоса и офисы предприятий фирмы будут находиться рядом с заводом им. Хруничева.