https://static.news.ru/photo/ab1a3816-d751-11e9-9d5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Twitter.com

Решение об исключении из отряда Фёдора Юрчихина принято на заседании главной медицинской комиссии в Центре подготовки космонавтов.

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко подтвердил, что это решение окончательное. Фёдор Юрчихин совершил пять космических полётов и девять выходов в открытый космос, передаёт РИА Новости .

Решение об исключении должно быть утверждено приказом после сбора межведомственной комиссии.

Как писал News.ru ранее, российские космонавты, которые отправятся в свой первый полёт на американских кораблях Starliner и Crew Dragon (Dragon 2), вероятнее всего, останутся без государственных наград, которые они получили бы после полёта на российской технике. Об этом заявил историк отечественной космонавтики и ракетной техники Александр Глушко.