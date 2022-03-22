С Плесецка запустили ракету «Союз» со знаком Z на обтекателе

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со знаком Z на головном обтекателе стартовала во вторник, 22 марта, с Плесецка. Этим знаком обозначается часть военной техники на Украине, он же стал символом спецоперации. Фото ракеты опубликовало в Telegram-канале Минобороны РФ, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также показал видео стартовавшего с Плесецка «Союза».

Запуск ракеты с космическим аппаратом «Меридиан» состоялся в 15:48 мск. Через девять минут после старта от ракеты отделилась головная часть. На данный момент спутник уже выведен на орбиту.

Спутники «Меридиан» обеспечивают связь морских судов самолётов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Эти аппараты также необходимы для расширения возможностей спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

Ранее, 18 марта, ракета «Союз-2.1а» вывела корабль «Союз МС-21» на орбиту. Трое космонавтов — выпускников МГТУ имени Баумана прибыли к МКС. У экипажа запланировано до семи выходов в открытый космос.