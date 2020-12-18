С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутниками связи

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с 36 спутниками связи британской компании OneWeb.

Трансляция единственного в 2020 году запуска с космодрома ведётся на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), который входит в Роскосмос.

Это 16-й старт российской космической ракеты в году, в декабре планируется ещё один: с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для Восточного это шестой пуск с 2016 года, один из них был аварийный.

Ракета с разгонным блоком «Фрегат стартовала в 15.26 мск с площадки 1С космодрома Восточный. Отделение «Фрегата» со спутниковыми аппаратами от третьей ступени ракеты ожидается в 15.35 мск на суборбитальной траектории. Дальнейшее выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 км будет осуществляться с помощью двух включений разгонного блока.

Отделение спутников планируется в несколько этапов с 16.44 до 19.18 мск. В 20.16 «Фрегат» уйдёт с орбиты.

Запуск спутников OneWeb стал первым полностью коммерческим с Восточного. Ранее спутники выводились в качестве полезной нагрузки с основными российскими аппаратами.