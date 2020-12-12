С космодрома Плесецк совершили испытательный пуск ракеты «Ангара-А5»

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Космические войска ВКС России провели испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. Запуск осуществлён с космодрома Плесецк.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ, ракета стартовала в 08:50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ Архангельской области. Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме.

Этот пуск стал вторым стартом ракеты в рамках лётных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого, состоявшегося в декабре 2014 года. Во время реализации второй части программы «Ангара» должна будет вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.

Ранее старт был назначен на 28 ноября, но его отложили по техническим причинам. Предварительно ракета прошла испытания и тестовую заправку, после чего её отправили в монтажно-испытательный корпус.

В Роскосмосе сообщили, что область падения отделяющихся частей ракет-носителей будет частично расположена на территориях Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов. Жителей близлежащих территорий попросили воздержаться от посещения района падения частей ракеты-носителя в момент её запуска, а при обнаружении фрагментов сообщить об этом в Департамент защиты населения и территории Томской области, писал NEWS.ru.