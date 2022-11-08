С борта МКС засняли уникальные кадры северного сияния

Фото: Roscosmos/via Global Look Press

Международная космическая станция

Космонавт Дмитрий Петелин снял с борта Международной космической станции (МКС) в буквальном смысле неземные видеокадры, на которых можно увидеть овал северного сияния, оранжевый лимб, сообщает ОТР.

Кроме того, на видеозаписи видна граница дня и ночи — это когда солнечный свет рассеивается атомами азота, создавая полоску голубого цвета на горизонте.

В настоящее время Дмитрий Петелин находится на борту МКС вместе с коллегами-космонавтами Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и Анной Кикиной. Последняя стала первой из российских космонавтов, которая отправилась на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрёстных полётов между NASA и Роскосмосом. Россиянка, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката перешли на борт Международной космической станции 7 октября. Экипаж будет находиться на МКС 145 суток.

Ранее появилось видео, на котором Анна Кикина стрижет в космосе Дмитрия Петелина. Как сообщалось, космонавт стригся в невесомости впервые. Для стрижки была использована специальная машинка с прикрепленным шлангом, которая засасывает волоски, не дает им разлететься по космической станции и залетать в вентиляцию.