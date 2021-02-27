Первый спутник «Арктика-М» запустили с Байконура

https://static.news.ru/photo/8c04fc1a-7997-11eb-a227-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/roscosmos

Россия запустила на орбиту первый гидрометеорологический спутник «Арктика-М». Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома Байконур.

Примерно через девять минут разгонный блок со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. В целом процедура выведения космического аппарата «Фрегатом» на орбиту займёт более двух часов.

Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга «Арктика» предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса — два спутника. Они будут попеременно сменять друг друга на рабочем участке орбиты.

Космический аппарат «Арктика-М» создан на базе унифицированной платформы «Навигатор» Научно-производственного объединения (НПО) имени С. А. Лавочкина. Она обеспечивает функционирование спутника на всех этапах его автономного полёта.

По данным НПО, два космических аппарата «Арктика-М» в составе системы обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. Спутники позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ней территорий не реже, чем раз в 15--30 минут.

Ранее NEWS.ru писал, что США и Канада договорились обновить систему спутников и радаров в Арктике. Они уверены, что благодаря этому повысится эффективность противостояния военному присутствию России и Китая.