Россию обвинили в дефиците ракет для запуска спутников Эксплуатант РД-180 ULA обвинил Россию в дефиците ракет для спутников

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Двигатели РД-180 и РД-171

Мировой рынок испытывает дефицит ракет для запуска спутников из-за ухода с него России, заявил исполнительный директор United Launch Alliance (ULA), который является эксплуатантом российских двигателей РД-180, Тори Бруно. Он отметил, что ситуация с нехваткой пусковых мощностей наблюдается впервые за последние 30 лет, сообщает SpaceNews.

Сейчас мы находимся в состоянии дефицита, который продлится около десяти лет, — сказал Бурно.

В то же время он добавил, что ситуацию усугубляет и задержка выпуска на рынок новой ракеты от ULA Vulcan Centaur. Сейчас продолжается ее тестирование, первый запуск намечен на 4 мая. Через два месяца планирует провести сертификационный ее запуск, а затем полеты будут осуществляться каждые две недели.

Ранее сообщалось, что с космодрома Байконур стартовала ракета «Протон-М». Она вывела на орбиту разгонный блок «Бриз-М» со спутником-ретранслятором «Луч-5Х». В настоящее время группировка спутников-ретрансляторов состоит из аппаратов «Луч-5А», «Луч-5Б» и «Луч-5В», которые обеспечивают информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздухе и в космосе.