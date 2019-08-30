https://static.news.ru/photo/d1debd12-cb64-11e9-8985-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Овчаров/РИА Новости

Пользователи Интернета с иронией восприняли «отчёт» о работе на Международной космической станции (МКС) робота «Фёдора», которого космонавтам едва удалось подключить к питанию. Юзеры засыпали андроида вопросами и советами.

На странице «Фёдора» в Twitter сообщается, что он помогал космонавту в выборе инструмента, после чего собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции.

Начали тренировки. При выполнении космонавтом технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента. Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции. Сейчас мирно беседую с Алексеем Николаевичем pic.twitter.com/WVPyahuHTh — FEDOR (@FEDOR37516789) 30 августа 2019 г.

Подписчики робота написали к его записи с фотографией, где он запечатлён с космонавтом Алексеем Овчининым, с которым «Фёдор» якобы «ведёт беседу», множество комментариев.

Пользователь Jozef_Schweik поинтересовался, «где иконы и лампадка», напоминая о клерикализации многих аспектов жизни в современной России, и даже ракетно-космического.

Юзер MaxErken предположил, что Овчинин устал от робота и наверняка отключил его. Другой комментатор продолжил эту тему, обратив внимание на «недобрый взгляд» космонавта.

Привезли лишний груз, который ещё и не включается с первого раза, — написал Opaque_sugar.

Некоторые спрашивали у робота о еде и давали советы не есть много, чтобы избежать ожирения. Также «Фёдора» жалели за то, что в перспективе ему собираются «ампутировать ноги», имея в виду недавнее заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что в будущем прибор перестанет быть похожим на человека.

«Фёдор», а зачем надо было робота делать именно человекоподобным. Зачем тебе ноги, куда ты бегать будешь там? — задался вопросом Vdemidko.

Как писал News.ru, ранее космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота «Фёдора» на борту МКС. Во время переговоров со специалистами Центра управления полётами (ЦУП) член экипажа станции хотел ударить неработающего андроида инструментом.