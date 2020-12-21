Россияне смогут увидеть великое соединение Юпитера и Сатурна

https://static.news.ru/photo/601d9cbc-429a-11eb-a665-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Вечером 21 декабря россияне смогут увидеть великое соединение Сатурна и Юпитера. Наилучшие условия для наблюдения за редким астрономическим явлением сложатся в южных регионах страны, рассказал астроном Александр Якушечкин.

Соединением планет называется момент, когда два небесных тела максимально сближаются для наблюдателя, хотя на самом деле между ними может быть огромное расстояние.

Планеты будет разделять всего 6 угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут, — цитирует Якушечкина РИА Новости.

Две самые яркие планеты Солнечной системы глаз будет воспринимать как яркую двойную звезду. На самом же деле расстояние между Сатурном и Юпитером составит 750 млн километров.

Соединение планет считается уникальным явлением. В прошлый раз сближение двух планет-гигантов произошло 4 марта 1226 года, а в следующий раз это ожидается лишь 15 марта 2080 года, отметил астроном.

Для широты Москвы наблюдать астрономическое явление можно будет после 17:35. Сатурн и Юпитер будут на высоте всего лишь пяти градусов над горизонтом и зайдут за него в 18:30. Но чем южнее, тем дольше можно будет смотреть на великое соединение планет. Если в столичном регионе это будет всего полчаса, то, например, в Крыму и других точках юга планеты будут выше над горизонтом, их можно будет видеть в течение часа.

Наблюдение лучше всего вести в телескоп, чтобы увидеть спутники планет и кольца Сатурна. Главное, чтобы небо было безоблачным.

Ранее NEWS.ru писал, что один из астероидов, находящихся на одной орбите с Марсом, может быть фрагментом, отколовшимся от Луны. В этом уверены астрономы, изучавшие спектральные параметры нестандартного космического объекта.