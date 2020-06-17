Россиянам рассказали, когда наступит астрономическое лето

https://static.news.ru/photo/c41873f8-b092-11ea-9334-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/272447-272447

Летнее солнцестояние наступит в ночь на 21 июня, напомнили в пресс-службе Московского планетария. В этот момент в Северное полушарие планеты придёт астрономическое лето, а в Южное — зима.

Произойдёт явление в 00:44 по московскому времени. Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира. Ожидается, что на широте Москвы продолжительность дня достигнет 17 часов 33 минут — это самое большое значение в году.

В планетарии отметили , что в течение нескольких дней до и после момента солнцестояния светило будет «держать высоту». Оно как будто ненадолго остановится на этом участке. Именно поэтому этот период называется стоянием Солнца.

Но затем оно начнёт опускаться к югу, а световой день начинает уменьшаться.

Ранее NEWS.ru писал, что 19 июня днём россияне смогут наблюдать затмение Венеры. Она будет закрыта Луной.