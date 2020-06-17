Россиянам рассказали, когда наступит астрономическое лето

Летнее солнцестояние наступит в ночь на 21 июня, напомнили в пресс-службе Московского планетария. В этот момент в Северное полушарие планеты придёт астрономическое лето, а в Южное — зима.
Произойдёт явление в 00:44 по московскому времени. Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира. Ожидается, что на широте Москвы продолжительность дня достигнет 17 часов 33 минут — это самое большое значение в году.
В планетарии
Но затем оно начнёт опускаться к югу, а световой день начинает уменьшаться.
Ранее NEWS.ru писал, что 19 июня днём россияне смогут наблюдать затмение Венеры. Она будет закрыта Луной.
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