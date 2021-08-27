Россия запустит в космос десять метеоспутников

Россия до 2027 года намерена запустить в космос десять метеорологических спутников. Об этом говорится в совместном докладе Роскосмоса и Росгидромета, пишет РИА Новости.

Два аппарата — «Метеор М» № 2-3 и 2-4 запустят в 2022 году, тогда же будет запущен «Электро-Л» № 4. «Электро-Л» № 5 и «Арктика-М» № 2 будут запущены в 2023 году, в 2024-м — «Метеор-М» № 2-5.

В 2025-м в космос улетят «Арктика-М» № 3 и «Метеор-М» № 2-6, в 2026-м и 2027-м — «Арктика-М» № 4 и 5.

На данный момент на орбите работают четыре российских метеоспутника. Это два «Метеора-М» (№ 2 и 2-2) и два «Электро-Л» (№ 2 и 3). Испытания проходит «Арктика-М» № 1.

Ранее сообщалось, что метеорологический спутник «Метеор-М» № 2 мог выйти из строя, сообщил российский радиолюбитель Дмитрий Пашков. По его словам, космические снимки, которые аппарат пересылает на Землю в открытом режиме, перестали поступать.