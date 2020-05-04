Россия запустит первый метеорологический спутник в Арктике в 2020 году

Запуск космического аппарата «Арктика-М» назначен на конец года, сообщил гендиректор предприятия-производителя НПО имени Лавочкина Владимир Колмыков.
По словам Колмыкова, сейчас спутник уже изготовлен и проходит испытания. Запуск будет произведён согласно графику на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат»,
После вывода на орбиту двух таких аппаратов Гидрометцентр будет непрерывно получать информацию о состоянии атмосферы на полюсах Земли, что позволит учёным иметь новые данные, необходимые для изучения феномена глобального изменения климата.
Как писал NEWS.ru ранее, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы — таянием ледников в Антарктиде. Для ролика использовались данные, полученные со спутника ICESat-2 за последние 16 лет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен