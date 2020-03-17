«Луна-25» должна стать первым отечественным космическим аппаратом, запущенным к спутнику Земли, после 45-летнего перерыва.
Намеченная дата пуска — 1 октября 2021 года, запасная — 31 октября того же года. Посадку планируется совершить в окрестностях южного полюса спутника Земли — либо у кратера Богуславского, либо у кратера Манцини. Затем аппарат исследует свойства и состав грунта, исследует полярную экзосферу. Ранее посадок в районе полюса на Луне не было,
Как писал NEWS.ru ранее, создание окололунной пилотируемой станции Gateway перенесли на более поздний срок. Изначально NASA собиралось построить космический объект в 2024 году. США вместе с другими государствами планировали высадить астронавтов на спутник Земли в 2028-м, рассказал замглавы NASA по пилотируемым программам Дуглас Ловерро.
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