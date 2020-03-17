https://static.news.ru/photo/8390dada-67d8-11ea-b68f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sun Fei/XinHua

«Луна-25» должна стать первым отечественным космическим аппаратом, запущенным к спутнику Земли, после 45-летнего перерыва.

Намеченная дата пуска — 1 октября 2021 года, запасная — 31 октября того же года. Посадку планируется совершить в окрестностях южного полюса спутника Земли — либо у кратера Богуславского, либо у кратера Манцини. Затем аппарат исследует свойства и состав грунта, исследует полярную экзосферу. Ранее посадок в районе полюса на Луне не было, сообщил РИА Новости руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Как писал NEWS.ru ранее, создание окололунной пилотируемой станции Gateway перенесли на более поздний срок. Изначально NASA собиралось построить космический объект в 2024 году. США вместе с другими государствами планировали высадить астронавтов на спутник Земли в 2028-м, рассказал замглавы NASA по пилотируемым программам Дуглас Ловерро.