Россия заменит вышедший из строя спутник «Глонасс-М»

https://static.news.ru/photo/a19a3d06-b0ed-11ea-b038-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Навигационный спутник «Глонасс-М» с системным номером 731, который работал на орбите десять лет вместо семи положенных, заменят резервным аппаратом. Спутники были запущены вместе в марте 2010 года, но аппарат с системным номером 735 ещё может работать по целевому назначению.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Собеседник агентства пояснил, что переставший работать аппарат выведен на техническое обслуживание.

На спутнике вышли из строя бортовые стандарты частоты, что делает невозможным его дальнейшую работу по целевому назначению, — цитирует агентство свой источник.

Глобальное покрытие Земли навигационными сигналами системы обеспечивают России 24 работающих спутника. Сейчас таковых на орбите 23.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» отложен на конец июля 2020 года. Из-за задержек в его производстве не исключён ещё один перенос. Старт спутника с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» планировался на март, потом на май и июнь 2020 года. Доставить «Глонасс-К» на космодром рассчитывают в конце июня.