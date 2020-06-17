Россия заменит вышедший из строя спутник «Глонасс-М»

Навигационный спутник «Глонасс-М» с системным номером 731, который работал на орбите десять лет вместо семи положенных, заменят резервным аппаратом. Спутники были запущены вместе в марте 2010 года, но аппарат с системным номером 735 ещё может работать по целевому назначению.
Об этом
На спутнике вышли из строя бортовые стандарты частоты, что делает невозможным его дальнейшую работу по целевому назначению, — цитирует агентство свой источник.
Глобальное покрытие Земли навигационными сигналами системы обеспечивают России 24 работающих спутника. Сейчас таковых на орбите 23.
Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» отложен на конец июля 2020 года. Из-за задержек в его производстве не исключён ещё один перенос. Старт спутника с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» планировался на март, потом на май и июнь 2020 года. Доставить «Глонасс-К» на космодром рассчитывают в конце июня.
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