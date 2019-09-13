https://static.news.ru/photo/faf51f10-d538-11e9-8f7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: gklaunch.ru

Дочернее предприятие Роскосмоса GK Launch Services заключило контракт с индийской компанией Pixxel на запуск их первого демонстрационного космического аппарата.

Мы рады, что компания Pixxel выбрала самую надёжную в мире ракету-носитель «Союз-2» для вывода спутника на солнечно-синхронную орбиту, — заметил гендиректор российской компании Александр Серкин.

По словам гендиректора Pixxel Авайса Ахмеда, Индия выбрала GK Launch Services, потому что она предоставляет возможности в формате единого пакета, в числе которых удобные решения по страхованию вместе с пусковыми услугами, передаёт « Политика сегодня ».

Индийская Pixxel занимается разработкой спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли, которая обеспечивает круглосуточное глобальное покрытие.

Ранее News.ru писал, что Индия и Россия рассматривают возможность создания наземных станций на территориях друг друга для увеличения эффективности работы спутниковых навигационных систем.