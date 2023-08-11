Россия впервые запустила станцию на Луну: фото старта ракеты с Восточного

Фото: roscosmos.ru

Российская ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный.

«Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелёта к Луне», — передает пресс-служба Роскосмоса.

Выход автоматической станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечается 16 августа, а ее мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли — 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский.

Роскосмос планирует запустить аппарат «Луна-26» в 2027 году, «Луна-27» — в 2028 году, «Луна-28» — в 2030-м или позже, сообщил глава корпорации Юрий Борисов.

Фото старта ракеты со станцией «Луна-25» с космодрома Восточный — в галерее NEWS.ru.