Россия продолжит поставки своих ракетных двигателей РД-180 в США

В Роскосмосе заявили о готовности продолжить поставки ракетных двигателей РД-180 для NASA. На данный момент в распоряжении американского аэрокосмического агентства находятся ранее поставленные отечественные двигатели. Об этом сообщил директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава государственной корпорации рассказал, что руководство России дало разрешение на продолжение переговоров о поставках в США отечественных двигателей РД-180. На данный момент они являются основным элементом конструкции американских ракетоносителей. Рогозин отметил, что Роскосмос будет рад продолжать сотрудничество с NASA. Переговоры по другому типу двигателей РД-181 на сегодняшний день продолжаются.

А по двигателю типа РД-181 наши отношения с американским партнёром продолжатся, — написал глава государственной корпорации в Facebook.

Ранее Дмитрий Рогозин прокомментировал сотрудничество России с США в космической сфере. Глава Роскосмоса охарактеризовал взаимодействие с NASA как товарищество. Он выразил надежду на продолжение тесных контактов с американцами в космических проектах.