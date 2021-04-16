Россия поставит США последнюю партию ракетных двигателей РД-180

https://static.news.ru/photo/8f3921c8-9ea8-11eb-8416-96000091f725_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org

НПО «Энергомаш» готовит к отправке в США шесть ракетных двигателей РД-180. Это будет последняя партия по действующему контракту, сообщили в Роскосмосе.

Представители американских компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС двигатели приняли.

В течение двух недель до передачи изделий представители этих компаний, а также NASA и ВВС США проводили внешний осмотр двигателей, запасных частей и приспособлений, а также проверку сопроводительной документации. Данная приёмка является первой с начала пандемии, которая внесла свои коррективы в график поставок за рубеж, — сообщается на сайте госкорпорации.

В госкорпорации отметили, что эта поставка станет последней по действующему контракту. Всего в рамках более чем двадцатилетнего сотрудничества НПО «Энергомаш» поставило в США 122 товарных двигателя РД-180.

США используют российские РД-180 на ракетах-носителях семейства Atlas-5, а РД-181 — в ракетах Antares. Закупки этих двигателей у России производятся вынуждено, поскольку пока в США лишь проектируют и испытывают собственные аналоги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания Aerojet Rocketdyne собрала первый образец ракетного двигателя AR1. В ближайшее время начнутся его испытания. Работающий на керосине и кислороде AR1 создавался по заказу Военно-воздушных сил (ВВС) США. Двигатель должен заменить российский РД-180. На разработку AR1 с 2016 года было потрачено $350 млн.