Россия планирует отправить к Луне ядерный буксир

https://static.news.ru/photo/01cf3f38-3be4-11eb-b9fa-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российские конструкторы приступили к разработке космического ядерного буксира «Нуклон». Планируется, что он будет участвовать в исследованиях Луны, Венеры и Юпитера.
Роскосмос и конструкторское бюро из Санкт-Петербурга «Арсенал» подписали контракт на сумму 4,2 млрд рублей. Документ предусматривает завершение работ по созданию буксира к июлю 2024 года, говорится в материалах корпорации, размещённых на сайте госзакупок.
Без ядерной энергетики в космосе полноценное изучение и освоение дальнего космоса невозможно. Это наш ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса, — написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter, комментируя начало разработок «Нуклона».
Он добавил, что разработка в перспективе может стать источником обеспечения энергией перспективных орбитальных систем и комплексов.