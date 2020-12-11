Россия планирует отправить к Луне ядерный буксир

https://static.news.ru/photo/01cf3f38-3be4-11eb-b9fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские конструкторы приступили к разработке космического ядерного буксира «Нуклон». Планируется, что он будет участвовать в исследованиях Луны, Венеры и Юпитера.

Роскосмос и конструкторское бюро из Санкт-Петербурга «Арсенал» подписали контракт на сумму 4,2 млрд рублей. Документ предусматривает завершение работ по созданию буксира к июлю 2024 года, говорится в материалах корпорации, размещённых на сайте госзакупок.

Без ядерной энергетики в космосе полноценное изучение и освоение дальнего космоса невозможно. Это наш ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса, — написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter, комментируя начало разработок «Нуклона».

Он добавил, что разработка в перспективе может стать источником обеспечения энергией перспективных орбитальных систем и комплексов.

Как сообщал NEWS.ru, в Роскосмосе задумались об увеличении окладов космонавтов. Работникам корпорации, совершившим космический полёт, предлагается платить не 69,6 тысячи рублей, а 94,7 тысячи рублей.