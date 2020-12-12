Россия планирует искать полезные ископаемые на Луне

https://static.news.ru/photo/d55b9818-3c6d-11eb-aa73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разрабатываемый конструкторским бюро «Авангард» для Роскосмоса комплекс «Нуклон-АП» будет оснащён оборудованием для сканирования поверхности Луны в поисках полезных ископаемых.

Должны быть рассмотрены варианты съёмки (в том числе радиолокационной) заданных районов Луны, обеспечивающей решение следующих задач <...>: разведка полезных ископаемых Луны, в том числе криолитосферных ресурсов, — цитирует «Интерфакс» документацию с сайта госзакупок.

Также комплекс сможет заниматься картографированием поверхности естественного спутника Земли, выявлять подземные пустоты, определять проводимость, теплоёмкость и плотность слоёв лунной поверхности, оценивать наиболее удачные точки посадки кораблей и размещения станций.

О соглашении по разработке проекта «Нуклон-АП» между Роскосмосом и КБ «Авангард» стало известно 11 декабря. На реализацию проекта будут потрачены 4,17 млрд рублей. Комплекс будет состоять из двух модулей, которые будут выводиться в космос по отдельности и стыковаться в единую систему на орбите.

Транспортно-энергетический модуль «Нуклона» будет оснащён электроракетным двигателем и ядерной энергоустановкой, на втором модуле разместят специальный бортовой комплекс для решения большей части научных задач. Предварительно вес модулей оценивается в 35 и 20 тонн соответственно.

Для вывода на орбиту таких тяжёлых объектов у России пока нет ракет-носителей, разработка новой специальной ракеты будет вестись параллельно с проектированием модулей.

Ранее NEWS.ru писал, что в РФ планируют создать орбитальную станцию с неограниченным сроком эксплуатации. Новая российская орбитальная станция станет первым аналогичным проектом, в который закладывается неограниченный срок эксплуатации. Так, станция «Мир» прослужила 15 лет, хотя при производстве закладывался срок эксплуатации в пять лет. Срок службы МКС также уже превысил заявленный изначально порог срока службы: её запустили в 1998 году с расчётом на 15 лет эксплуатации.