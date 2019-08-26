https://static.news.ru/photo/ba7f6d7e-c871-11e9-b0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Ralf Decker /Global Look Press

Роскосмос в очередной раз перенёс сроки запуска первого российского спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения «Ресурс-ПМ». Теперь отправление его на орбиту ожидается в 2023 году.

Первоначально контракт между Роскосмосом и ракетно-космическим центром «Прогресс» предусматривал запуск первого подобного спутника в 2020 году. Затем сроки несколько раз менялись, сообщает РИА Новости .

«Ресурс-ПМ» предназначен для создания топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций и поиска нефти. Единственный работающий на орбите старый «Ресурс-П» запущен в 2013 году. Гарантийный срок его службы в пять лет уже выработан.

Ранее News.ru сообщал, что запланированная стыковка пилотируемого корабля «Союз МС-14» с первым российским антропоморфным роботом «Фёдором» на борту не состоялась. Когда до стыковки оставалось 96 м, корабль приблизился к станции, но затем отошёл. На сайте Роскосмоса велась трансляция стыковки.