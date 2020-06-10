Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании

https://static.news.ru/photo/f8ca0e36-abb5-11ea-85bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/facebook.com

Изготовление ракет «Союз» и разгонных блоков «Фрегат» для запуска спутников OneWeb завершится к концу года, сообщил генеральный директор «Главкосмоса» (входит в «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов. Контракт между Arianespace и OneWeb на 21 пуск «Союзов» для выведения в космос спутников OneWeb был подписан в 2015 году. В марте текущего года OneWeb подала заявку о банкротстве.

Подавляющая часть средств в рамках данного контракта нашими предприятиями уже получена, и почти вся материально-техническая часть до конца текущего года должна была быть произведена, — сообщил РИА Новости Лоскутов.

По его словам, если российские ракеты останутся невостребованными, Arianespace придётся искать под них новую нагрузку. Лоскутов не исключает, что проект OneWeb может получить второе дыхание с участием новых инвесторов.

Как писал NEWS.ru, британская компания OneWeb, которая намеревалась вывести в космос 672 спутника, что позволило бы обеспечить широкополосный доступ в Интернет для пользователей по всему миру, подала заявку о банкротстве. Документы предъявлены в суд по делам о банкротстве по Южному округу штата Нью-Йорк. В OneWeb отмечают, что компания вела переговоры об инвестициях и должна была получить их уже в ближайшем будущем. Однако на фоне распространения коронавируса в мире ухудшилась экономическая ситуация, что подвигло OneWeb задуматься о банкротстве.