https://static.news.ru/photo/0fa7ee6a-1e1d-11ea-bbe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Японская компания GITAI совместно с российской «Андроидной техникой» создадут робота для работы на лунной поверхности.

Евгений Дудоров, исполнительный директор российской компании, рассказал, что японские специалисты имеют сходные с коллегами из РФ планы и своей первоочередной задачей считают освоение Луны, передаёт ТАСС.

Коллеги из Японии думают примерно в том же направлении, что и мы: это планомерная разработка робототехнических комплексов для освоения ближнего и дальнего космоса, — сказал Дудоров.

Кроме того, как и в России, японцы используют костюмы управления, так называемые задающие устройства, позволяющие роботу копировать движения человека. Как рассказал Дудоров, представители GITAI уже побывали в РФ на прошлой неделе с деловым визитом, и между сторонами заключены определённые договорённости.

Будем подписывать соглашение о сотрудничестве. Дальше будем формировать совместные планы на 2020, 2021 и другие годы, — поделился планами директор «Андроидной техники».

Как писал NEWS.ru ранее, Роскосмос рассматривает возможность создания роботов-кентавров с антропоморфным торсом на шагающей тележке. Данная идея является одной из концепций для автоматических систем, которые будут решать нестандартные задачи на поверхности других планет.