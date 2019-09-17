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С космодрома Байконур в 2021 году ракета-носитель «Союз» выведет на орбиту четыре научных космических аппарата Корейского института астрономии и космических наук (KASI). Они помогут исследовать локальные свойства магнитосферной и ионосферной плазмы.

Четыре космических аппарата типа «кубсат» размерностью 6U института KASI будут запущены в двух контейнерах размерностью 12U на ракете-носителе «Союз-2.1а», — сообщили в компании «Главкосмос пусковые услуги». Спутники выведут на орбиту...