Российскую лунную станцию протестируют техникой из США

https://static.news.ru/photo/39f59fc2-c7e2-11ea-9515-fa163e074e61_660.jpg Фото: Devi Rahman/INA Photo Agency/imago-images.de/Global Look Press

Готовность к запуску аппаратуры, установленной на первой в истории России посадочной станции «Луна-25», планируется проверить с помощью техники из США и Европы.

Это следует из опубликованных на сайте госзакупок документов производителя станции — НПО им. Лавочкина, которое входит в Роскосмос.

Техническое задание предполагает приобретение в Швейцарии сферических отражателей, а в США — магнитных держателей и другой оснастки. Использование иностранной техники для испытания станции объясняется отсутствием российских аналогов.

Иностранцы помогут и с аппаратурой для «Луны-25». На её борту разместят лазерный масс-спектрометр для изучения лунного грунта, его создадут совместно со Швейцарией, а также телекамеру «Пилот», разработанную Европейским космическим агентством.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия может пересмотреть планы по отправке к МКС научного, энергетического и стыковочного модулей. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он пояснил, что срок работы МКС ограничивается 2028 годом, а ресурс модулей составляет около 20 лет. Рогозин отметил, что модули могут быть использованы как прообраз станции, которая будет работать на лунной орбите.