https://static.news.ru/photo/3074493a-39d0-11ea-a384-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

В России может развернуться полномасштабная кампания по поиску в космическом пространстве астероидов. Причём заниматься этим будут подростки — ученики специализированных центров и кружков.

Такая идея появилась после того, как учащиеся центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров открыли околоземный астероид. Под эгидой этого образовательного учреждения и может быть внедрена программа.

Для этого необходимо будет провести мастер-классы для школьных учителей, педагогов дополнительного образования и организаторов астрономических кружков, которые выразят интерес к участию в проекте, — цитирует РИА Новости педагога Центра астрономического и космического образования «Воробьёвы горы» Дениса Денисенко.

Помимо этого, по его словам, он и его воспитанники намерены поучаствовать в следующей поисковой кампании, которая пройдёт с 15 февраля по 13 марта.

Небесное тело, как писал NEWS.ru, подростки обнаружили во время международной кампании по поиску астероидов, которая прошла с 20 декабря 2019 по 10 января 2020 года. Это был уже 154-й такой объект, открытый воспитанниками Московского дворца пионеров.