https://static.news.ru/photo/0e1785f4-d81a-11e9-ac62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Роскосмос рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку космонавтов.

Содержимое носимого запаса для экипажа корабля нового поколения «Орёл» (ранее — «Федерация») будет определено на позднем этапе создания космического судна, первый полёт которого запланирован на 2025 год. Возможно, космонавтам, которые отправятся на нём в космос, выдадут оружие, передаёт РИА Новости .

Пистолеты выдавались космонавтам начиная с полёта Юрия Гагарина и до 2007 года, они были предназначены для защиты от диких животных и охоты в случае аварийной посадки в дикой местности.

Как писал News.ru ранее, решение об исключении из отряда Фёдора Юрчихина, самого опытного российского космонавта, принято на заседании главной медицинской комиссии в Центре подготовки космонавтов.