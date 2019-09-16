Роскосмос рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку космонавтов.
Содержимое носимого запаса для экипажа корабля нового поколения «Орёл» (ранее — «Федерация») будет определено на позднем этапе создания космического судна, первый полёт которого запланирован на 2025 год. Возможно, космонавтам, которые отправятся на нём в космос, выдадут оружие, передаёт РИА
Пистолеты выдавались космонавтам начиная с полёта Юрия Гагарина и до 2007 года, они были предназначены для защиты от диких животных и охоты в случае аварийной посадки в дикой местности.
Как писал News.ru ранее, решение об исключении из отряда Фёдора Юрчихина, самого опытного российского космонавта, принято на заседании главной медицинской комиссии в Центре подготовки космонавтов.