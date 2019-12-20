https://static.news.ru/photo/202bfbc8-2327-11ea-8fe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Орбитальная станция российского производства «Спектр-РГ» открыла свыше 300 скоплений галактик и более 10 тысяч чёрных дыр, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Кроме того, телескоп «рассмотрел» почти 6 тысяч сверхмассивных объектов в так называемой зоне Локмана. Так называют область на небе, где межзвёздное пространство Млечного Пути хуже поглощает рентгеновское излучение, пишет «Интерфакс».

«Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма») — международный проект России и Германии. Разработка призвана создать на орбите астрофизическую обсерваторию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый российский рекорд наблюдения за искусственным объектом установил телескоп Крымской астрофизической обсерватории. Дальность наблюдения составила 4 млн км.

Телескоп проводил наблюдения за космическим аппаратом «Спектр-РГ и за разгонным блоком ДМ-03, который находится в 4 млн км от Земли.