Российский модуль «Наука» полетит к МКС 21 июля

Запуск российского модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС) отложен с 15 на 21 июля. Об этом сообщило РИА Новости с ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Запуск модуля намечается на 21 июля, его стыковка с МКС — на 29 июля, — сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, решение о дате запуска многофункционального лабораторного модуля пока не принято. Скоро состоится заседание технического руководства, на котором будет определено число.

Запуск модуля ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур планировался на 15 июля, а его стыковка с МКС — на 23 июля. Однако 1 июля стало известно, что Роскосмос обнаружил некую проблему в отсеке и его вернули в монтажно-испытательный корпус.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» создан ГКНПЦ им. М. В. Хруничева на основе дублёра модуля «Заря» по заказу Роскосмоса. 17-й модуль для МКС «Наука» должен стать одним из самых больших на всей Международной космической станции.

В «Науке» есть спальное меcто космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу cтанции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

В ноябре 2020 года Первый канал и Роскосмос объявили конкурс на главную роль в картине со съёмками на орбите под рабочим названием «Вызов». В марте 2021-го отобрали 20 финалисток, одну из них отправят на МКС в октябре. Выбрали четырёх женщин от 27 до 36 лет: артисток Софью Аржаковскую, Алёну Мордовину и Юлию Пересильд, а также пилота Галину Каирову.

Пересильд и Шипенко недавно провели первую тренировку внутри тренажёра корабля «Союз МС». Занятия прошли в Центре подготовки космонавтов. Занятия продолжались 8,5 часа, включая 4,5 часа практики.