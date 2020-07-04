Российский космонавт сумел запечатлеть полёт яркой кометы с борта МКС

https://static.news.ru/photo/c40f2e6a-be20-11ea-8565-fa163e074e61_660.jpg Иван Вагнер Фото: Ivan Vagner/twitter.com

Российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) пролетающую мимо комету. По его словам, из космоса прекрасно виден её яркий хвост.

На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE), — написал Вагнер в Twitter.

Вагнер прибыл на МКС в апреле 2020 года в составе корабля «Союз МС-16» вместе с россиянином Анатолием Иванишиным и американцем Кристофером Кэссиди. На сегодняшний день на станции также находятся астронавты NASA Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен.

Ранее NEWS.ru писал, что Клайд Фостер из Астрономического общества ЮАР 31 мая с помощью телескопа разглядел на Юпитере богатый метаном конвективный шторм. Через два дня космическая станция «Юнона» совершила пролёт вблизи объекта и запечатлела обнаруженное астрономом-любителем пятно.

Похожее пятно было зафиксировано «Юноной» в феврале 2018 года. В целом подобные явления характеры для Юпитера в этой широте. Ожидается, что в конце июля «Юнона» снова пролетит недалеко от пятна Клайда — это позволит оценить динамику развития шторма.