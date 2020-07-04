Российский космонавт сумел запечатлеть полёт яркой кометы с борта МКС

Вагнер прибыл на МКС в апреле 2020 года в составе корабля «Союз МС-16» вместе с россиянином Анатолием Иванишиным и американцем Кристофером Кэссиди. На сегодняшний день на станции также находятся астронавты NASA Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен.
Ранее NEWS.ru писал, что Клайд Фостер из Астрономического общества ЮАР 31 мая с помощью телескопа разглядел на Юпитере богатый метаном конвективный шторм. Через два дня космическая станция «Юнона» совершила пролёт вблизи объекта и запечатлела обнаруженное астрономом-любителем пятно.
Похожее пятно было зафиксировано «Юноной» в феврале 2018 года. В целом подобные явления характеры для Юпитера в этой широте. Ожидается, что в конце июля «Юнона» снова пролетит недалеко от пятна Клайда — это позволит оценить динамику развития шторма.