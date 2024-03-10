Российский космонавт стал командиром МКС Астронавт ЕКА Могенсен передал командование МКС российскому космонавту Кононенко

Фото: MAXIM SHEMETOV/POOL/EPA/TASS

Олег Кононенко

Российский космонавт Олег Кононенко стал командиром Международной космической станции, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) датчанин Андреас Могенсен передал россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол.

Олегу Кононенко предстоит командовать МКС до конца сентября 2024 года. За это время он улучшит мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, доведя его до 1110 суток, — сказано в публикации.

Ранее российский космонавт Олег Новицкий заявил, что члены экипажей на МКС не ведут политических или религиозных споров, каждый выполняет свою работу. По его словам, это является следствием профессионализма всех участников программы, поскольку в космосе все люди тесно связаны друг с другом.

До этого историк космонавтики Александр Железняков предположил, что российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, слетавшие на МКС на американском корабле Crew Dragon, получат определенные награды, однако вряд ли им вручат Героя России. Он объяснил это тем, что полеты на американских аппаратах в России котируются по-иному, чем полеты на «Союзах». Звание Героя Российской Федерации присваивает президент за совершение подвига.