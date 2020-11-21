Россияне смогут помахать рукой экипажу космонавтов на МКС

https://static.news.ru/photo/de1fbc4a-2bdd-11eb-b8d2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кудь-Сверчков Фото: KudSverchkov/twitter.com

Жители РФ вновь увидят в небе Международную космическую станцию (МКС). Россиянин Сергей Кудь-Сверчков, находящийся в данный момент на орбите, попросил соотечественников помахать экипажу рукой.

Если в тёмное время суток вы видите яркую быстро летящую «звездочку» над южной частью небосклона, то знайте, что это Международная космическая станция, и вы всегда можете помахать нам. Например, как это делаем мы, пролетая над вами, — написал космонавт на своей странице в социальной сети Twitter.

МКС будет видна в небе над Россией в период с 22 ноября по 10 декабря 2020 года несколько раз за ночь — в виде яркой «звёздочки», летящей с юго-запада на юго-восток.

На МКС продолжается утечка воздуха, несмотря на новую заплатку в российском модуле «Звезда». 17 ноября Сергей Рыжиков заделал на МКС трещину заплаткой из резины и алюминиевой фольги. 18 ноября во время выхода в открытый космос космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков провели осмотр обшивки модуля «Звезда» в районе трещины. Они сфотографировали обшивку и доложили в ЦУП, что никаких более повреждений не нашли. Космонавты уточнили размеры трещины, он составляет 4,5 см в длину.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прибывшие на американском корабле Crew Dragon астронавты перешли на борт Международной космической станции. Корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС автоматически 17 ноября в 07:00 мск. Он примкнул к модулю Harmony американского сегмента МКС.