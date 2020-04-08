Российский космонавт назвал два способа слетать в космос

https://static.news.ru/photo/7f7dd0c8-7977-11ea-bbd8-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Иванишин Фото: roscosmos.ru

Космонавт Анатолий Иванишин сообщил, что у желающих попасть в космос есть только два пути.

По его словам, в первом случае нужно стать успешным, богатым человеком и купить билет.

Если это у вас не получилось по каким-то причинам, можно стать космонавтом. Однако для этого нужно тоже много учиться, — подчеркнул он.

Иванишин отметил, что в настоящее время как раз идёт очередной набор в отряд космонавтов. Для участия в конкурсе необходимо большое желание увидеть Землю со стороны и быть хорошим «технарём», учёным или врачом, передаёт РИА Новости.

Новая группа космонавтов 9 апреля должна отправиться на корабле «Союз МС-16» к МКС. На станции они проведут 196 суток.

Как писал NEWS.ru, ранее американский астронавт Крис Кэссиди рассказал, что новый экипаж следует правилам строгого карантина и защищён от коронавируса.