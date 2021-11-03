Российский космонавт Антон Шкаплеров возглавил МКС

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Россиянин Антон Шкаплеров получил командование на МКС от европейского космонавта Тома Песке. Соответствующий акт передачи полномочий, носящий формальный характер, был подписан 6 ноября, сообщается на сайте Роскосмоса.

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке возглавлял станцию с 4 октября. Окончание церемонии подписания сопровождалось традиционными ударами в корабельный колокол.

Шкаплеров будет руководить международным экипажем до своего возвращения на Землю весной 2022 года. Песке возвращается домой, вместе с ним МКС покидают американские астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также японский космонавт Акихико Хошиде.

Расстыковка корабля Crew Dragon запланирована на 7 ноября. До прибытия нового экипажа на МКС продолжат работу россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-3 ожидается на следующей неделе. В его состав войдут астронавты Радж Чари, Кайл Бэррон и Маттиас Маурер.

Ранее сообщалось, что Антон Шкаплеров доставил на МКС российский киноэкипаж. При стыковке со станцией у «Союза МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и сам астронавт, возникли проблемы. Шкаплерову пришлось вручную провести стыковку.