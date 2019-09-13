Российские учёные работают над научной аппаратурой «Мутация», которая позволит проводить на МКС биотехнологические эксперименты. Они позволят изучить изменения в микроорганизмах в условиях воздействия космического пространства.
Научно-исследовательский институт электромеханики уже успешно провёл приёмо-сдаточные испытания комплекса научной аппаратуры «Мутация», ведётся подготовка к предварительным испытаниям,
Разрабатывается аппаратура совместно с Научно-исследовательским институтом электромеханики, РКК «Энергия» и Институтом медико-биологических проблем РАН. Использовать аппаратуру намереваются на внешней поверхности модуля «Наука», который хотят запустить в космос в следующем году.
Образцы с биообъектами будут помещаться в специальные кассеты перед отправкой на орбиту, чтобы изучать влияние факторов космического полёта. Затем их будут выставлять на внешней поверхности станции.
Каждая кассета будет по-разному защищена от космической радиации, но помимо её воздействия будет изучаться воздействие других факторов: микрогравитация, температура, давление, магнитное излучение.
Пока неясно, на какой срок будут выставляться образцы снаружи станции и что с ними будет происходить после завершения эксперимента.
Ранее News.ru сообщал, что российские разработчики приступят к сборке нового робота «Теледроид» для работы в открытом космосе в 2020 году. К концу этого года конструкторы закончат разработку документации, только после этого начнётся изготовление первых образцов этих роботов.